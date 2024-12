Jährlich werden mit der PV-Anlage in der Größe von drei Fußballfeldern rund zwei Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit kann das Unternehmen an diesem Standort einen erheblichen Anteil des jährlichen Energiebedarfs decken. Der nachhaltig erzeugte Strom wird neben der Verwendung in den Büro- und Produktionsanlagen auch in die eigens errichteten Ladestationen für den E-Fuhrpark des Unternehmens fließen. Auch internationale Novomatic-Tochtergesellschaften decken bereits signifikante Anteile ihres Strombedarfs aus eigenen PV-Anlagen, wie etwa in Deutschland, Italien, Spanien, Rumänien, Nordmazedonien, Bosnien, Polen, Südafrika oder Australien.



Mit der Installation der neuen PV-Anlage auf bereits verbauten Flächen verringert der Gaming-Technologiekonzern den ökologischen Fußabdruck kontinuierlich und kann ab sofort jährlich mehr als 1.100 Tonnen CO 2 einsparen. Das entspricht einer CO 2 -Kompensation von 90.500 Bäumen. Das Handlungsfeld „Going Green“ ist im umfangreichen ESG-Programm des Unternehmens fest verankert. Neben dem konzernweit kontinuierlichen Ausbau der Photovoltaik-Kapazitäten setzt das Unternehmen auch auf das Monitoring von Ressourcen sowie den Ausbau von E-Mobilität, um den CO 2 -Ausstoß international künftig nachhaltig zu reduzieren.