Jobvielfalt beim Gamingtechnologie-Riesen NOVOMATIC aus Niederösterreich

Der heimische Gamingtechnologiekonzern NOVOMATIC mit weltweit mehr als 25.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern legt größten Wert auf ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld.

Als einer der bedeutendsten Arbeitgeber Niederösterreichs mit rund 1.200 Mitarbeitenden am Headquarter-Standort in Gumpoldskirchen ist die Vielfalt an Jobmöglichkeiten groß – von der Produktion über die Softwareentwicklung und die Forschung bis hin zur Logistik.

Österreichweit erwecken rund 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr als 70 Nationen seit über 40 Jahren erfolgreich spannende Innovationen zum Leben, die in rund 120 Ländern großen Anklang finden.

Eine Besonderheit innerhalb des NOVOMATIC-AG-Konzerns stellt auch die überdurchschnittlich hohe Frauenquote von 53 Prozent dar, 38 Prozent der Mitarbeiterinnen sind in Führungspositionen tätig. Damit liegt NOVOMATIC deutlich über dem Branchendurchschnitt.