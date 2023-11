Novomatic: "Signifikante Auswirkungen auf die österreichische Volkswirtschaft"

Novomatic, gegründet 1980 von Johann F. Graf, hat in 40 Jahren eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte gemacht. Von einem drei-Mann-Unternehmen in Gumpoldskirchen zum größten Gaming-Technologie-Unternehmen Europas und einem Weltkonzern mit mehr als 24.500 Mitarbeitern, der mit 300 Tochtergesellschaften in über 100 Ländern tätig ist. Und die Internationalisierung schreitet weiter voran. „Unser Markt ist die Welt“, sagt Stefan Krenn, Prokurist und Kommunikations-Chef des Unternehmens. „Das Geschäft machen wir international. UK, Spanien, Italien, Deutschland, Holland, USA und Lateinamerika – das sind unsere Kernmärkte, in denen wir maßgeblich Umsätze und Ergebnisse generieren.“

In Österreich wird der intern als „Gaming Operations“ bezeichnete Bereich, also das Betreiben von Spielstätten, über die Tochter Admiral abgewickelt. Daneben betreibt Novomatic international auch noch weitere 2.100 Spielbanken, Casinos, Sportwett-Filialen und Bingo-Halls „Zu uns gehört zum Beispiel auch eine der umsatzstärksten Spielbanken Deutschlands – die Spielbank Berlin am Potsdamer Platz“, sagt Krenn. Das Kerngeschäft sei aber die Technologie, die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf von Gaming-Produkten, intern als Segment „Gaming Technology“ bezeichnet.