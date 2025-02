Nächster Signa-Investor belastet Benko schwer

Ein weiterer Punkt: „Benko hat aus unserer Sicht zu hundert Prozent die Rolle als Geschäftsführer innerhalb der gesamten Signa-Gruppe innegehabt. Es wurde alles nach seinem Willen entschieden“, gab Tanner weiters zu Protokoll. „René Benko hat alle Präsentationen geführt und insbesondere auch sämtliche Entscheidungen in der Signa-Gruppe getroffen." Auch vom Einstieg der Signa ins Handelsgeschäft - der Übernahme der deutschen Galeria Karstadt Kaufhof - sei man „erst im Nachhinein informiert" worden, „dass das Investment gemacht wurde". Das sei auch bei der Übernahme der britischen Selfridges-Kette der Fall gewesen.

Zu Benkos Position in den Privatstiftungen: „Benko war in jeder Stiftung die leitende Person und hatte das Sagen. Wenn schon nicht auf dem Papier, dann ganz sicher faktisch in der Realität“, gab Tanner zu Protokoll. „Aus meiner Sicht war die 'Laura-Gruppe' zu keinem Zeitpunkt unabhängig von der Signa - die 'Laura-Gruppe' führte aus, was Benko wollte.“ Dem Vernehmen nach bestreitet Benko alle Vorwürfe, wie der „Kurier" betont. In den Stiftungen ist noch Vermögen in Millionenhöhe geparkt, auf das die Insolvenzverwalter gerne zugreifen würden, um die Gläubiger der Signa zu entschädigen.