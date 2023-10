Zu Benkos über Jahre rasant gewachsener Signa Gruppe gehören auch milliardenschwere Immobilien und sowie die Signa Sports United (SSU). Deren Tochter Tennis Point habe einen Insolvenzantrag gestellt, hatte SSU erst am Freitag erklärt. Andere Unternehmen, darunter die Muttergesellschaft Signa Sports United N.V., stünden davor, solche Anträge zu stellen, hieß es weiter.

Die Outfitter Teamsport GmbH, die bis vor kurzem ebenfalls zu Signa Sports United gehörte, wurde mit Closing zum 11.10.2023 aus der SIGNA Sports United herausgekauft.

Geiwitz arbeitet sich nun in Benkos weit verzweigtes Reich ein, das vor allem Unternehmen aus dem Bereich des Einzelhandels und entsprechende Immobilien umfasst. Zu Signa gehören unter anderem das Alsterhaus in Hamburg und das KaDeWe in Berlin.