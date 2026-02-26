SAP-Chef verdiente 2025 „nur“ 16,2 Millionen Euro

Der 45 Jahre alte deutsche Topmanager und SAP-Chef Christian Klein hat im Vorjahr „nur“ gut 16,2 Millionen Euro verdient. Damit hat er Millioneneinbußen gegenüber 2024 (19 Mio. Euro) hinzunehmen. Insbesondere die langfristig gute Entwicklung des Aktienkurses hat Klein aber doch erneut ein sattes Gehalt eingebracht, berichtete die dpa nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes von Europas größtem Softwarekonzern für 2025 am Donnerstag.

Klein war als 39-Jähriger zum bisher jüngsten Chef eines Konzerns aufgestiegen, der im deutschen Aktienleitindex DAX notiert. In der Gruppe der 40 DAX-Firmen-Chefs gehört er zu den Bestverdienern.

Der SAP-Umsatz stieg 2025 dank eines deutlichen Anstiegs bei Cloudsoftware um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro. Unterm Strich gab es gegenüber 2024 mehr als eine Gewinn-Verdoppelung auf 7,5 Mrd. Euro. Nichtsdestotrotz schwächelte SAP-Aktie zuletzt wegen der Sorge, dass das Geschäftsmodell der Firma durch KI zunehmend in Gefahr geraten könnte. Seit einem Hoch vor einem Jahr hat das Papier deutlich mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Auf längere Sicht ist die Entwicklung jedoch weiterhin positiv.