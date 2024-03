Rekordjahr für Palfinger

Optimierte Lieferketten führten im ersten Halbjahr 2023 zu einem signifikanten Anstieg der Produktion und einem Abbau von Produktionsrückständen. Ab September mussten jedoch aufgrund nachlassender Nachfrage in den Regionen EMEA und LATAM Produktionskapazitäten angepasst werden. Weiterhin bestanden Lieferprobleme bei Lkw-Chassis in den ersten drei Quartalen, was zusammen mit Engpässen im Aufbaunetzwerk zu hohen Beständen an Fertigwaren führte.

Die Regionen Nordamerika (NAM) und Asien-Pazifik (APAC) sowie der Marinebereich waren die Haupttreiber für Wachstum und Profitabilitätssteigerungen, wobei NAM mit einem Umsatzwachstum von etwa 17% weiterhin an der Spitze stand. Die Eröffnung des neuen regionalen Hauptsitzes in Schaumburg, Illinois, im Juni 2023 unterstreicht Palfingers Führungsanspruch in seiner zweitgrößten Region. Trotz der Ausnahme Chinas verzeichnete die APAC-Region aufgrund positiver wirtschaftlicher Entwicklungen hohe Auftragseingänge im Bereich der Ladekrane. Der Marinebereich erzielte durch Dienstleistungen für Kreuzfahrtschiffe sowie Offshore- und Windkrane signifikante Umsatz- und Profitabilitätszuwächse. Die EMEA-Region sah aufgrund einer schwachen Baukonjunktur niedrige Auftragseingänge, konnte jedoch durch effektive Preiserhöhungen Umsatzwachstum und Profitabilitätssteigerungen in allen Produktlinien verzeichnen.

Durch die Partnerschaft mit Steyr Automotive ab September 2023 als Montagepartner für den nordamerikanischen Markt und die Zusammenarbeit mit Aker BP und Optilift bei der Entwicklung ferngesteuerter Offshore-Krane setzt Palfinger auf starke Verbindungen für langfristigen Erfolg.