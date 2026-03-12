Rekordergebnis bei der VIG

Die VIG konnte die verrechneten Prämien im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro steigern. Einmal mehr steuerten vor allem Mittel- und Osteuropa hohe Wachstumsraten bei. In Polen konnte ein Prämienwachstum von 10,7 Prozent verzeichnet werden. Zum Erfolg in CEE trug auch die Vertriebskooperation mit der Erste Group bei. Durch den Kauf der Santander Bank in Polen durch die Erste Group könnte sich für die VIG der Wachstumsmarkt noch weiter erschließen. Und man hat auch mit anderen heimischen Banken Vertriebskooperationen in CEE, bestätigt Löger. Den großen Wachstumsmarkt Zentral- und Mitteleuropa will die VIG noch intensiver nutzen. Dank des guten Ergebnisses ist die Kriegskassa gefüllt und weitere Übernahmen sind möglich. „Wir sehen uns ständig nach Opportunitäten in CEE um“, sagt Löger.