Rekordergebnis bei der VIG

Hartwig Löger, VIG CEO©VIG/Marlene Fröhlich luxundlumen.com
Die Vienna Insurance Group knackt 2025 die Milliarden-Euro-Marke beim Gewinn, plant weitere Zukäufe in Osteuropa und will ihr Ergebnis auch in den kommenden Jahren weiter verbessern.
Erstmals in ihrer Geschichte erzielte die Vienna Insurance Group in einem Geschäftsjahr ein Ergebnis vor Steuern, das die Milliarden-Euro-Marke übersteigt. Laut vorläufigen Zahlen für 2025 konnte ein Gewinn von 1,16 Milliarden Euro verbucht werden. Ein Plus von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch VIG-CEO Hartwig Löger setzt die Ziele für die in Osteuropa führenden Versicherung weiter hoch an: Für 2026 strebt er einen Gewinn zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Euro an. Und 2028 wird die Marke von 1,5 Milliarden Euro angepeilt. Zu einer weiteren Ergebnisverbesserung soll auch der Kauf der Nürnberger Versicherung beitragen. Die Übernahme ist in den Prognosezahlen noch nicht miteinberechnet. Das Closing des Deals wird für Mitte des Jahres erwartet.
Die VIG konnte die verrechneten Prämien im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro steigern. Einmal mehr steuerten vor allem Mittel- und Osteuropa hohe Wachstumsraten bei. In Polen konnte ein Prämienwachstum von 10,7 Prozent verzeichnet werden. Zum Erfolg in CEE trug auch die Vertriebskooperation mit der Erste Group bei. Durch den Kauf der Santander Bank in Polen durch die Erste Group könnte sich für die VIG der Wachstumsmarkt noch weiter erschließen. Und man hat auch mit anderen heimischen Banken Vertriebskooperationen in CEE, bestätigt Löger. Den großen Wachstumsmarkt Zentral- und Mitteleuropa will die VIG noch intensiver nutzen. Dank des guten Ergebnisses ist die Kriegskassa gefüllt und weitere Übernahmen sind möglich. „Wir sehen uns ständig nach Opportunitäten in CEE um“, sagt Löger.
Doch auch im österreichischen Markt konnte man um 4,6 Prozent zulegen. In den einzelnen Sparten erzielte die Krankenversicherung mit einem Plus von 11,4 Prozent den höchsten Zuwachs, gefolgt von der Lebensversicherung (plus 8,9 Prozent) und der Kfz-Haftpflichtversicherung (plus 7,6 Prozent). Und nicht zuletzt verzeichnete die Aktie der Vienna Insurance Group mit einem Plus von 122 Prozent auch an der Wiener Börse ein Rekordergebnis.