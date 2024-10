Private-Equity-Firma Mutares: Nächster Österreich-Deal

Wirtschaftliche Krisenzeiten sind Blütezeiten für Investoren, die notleidende Firmen kaufen, restrukturieren und sie mit Gewinn weiterverkaufen. Für die Private-Equity-Firma Mutares wäre der geplante Kauf von Buderus Edelstahl mit Sitz im deutschen Wetzlar bereits die 13. Übernahme dieses Jahres. 2008 gegründet, gehören zum Portfolio des Beteiligungsspezialisten u.a. ein Hersteller von Papierservietten, eine Bio-Molkerei, eine Casual-Dining-Restaurantkette, ein Zweiradhersteller oder ein Babymodehändler.

In Österreich ist Mutares schon Mitte Oktober als Eigentümer von Steyr Motors ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der traditionsreiche Hersteller von Dieselmotoren, u.a. für Rüstungsfahrzeuge und Schiffe, ist 1990 durch die Herauslösung von der Steyr-Daimler-Puch AG entstanden, war u.a. im Besitz von Ex-ÖIAG-Chef Rudolf, später eines chinesischen Konsortiums und des französischen Rüstungskonzerns Thales, der ihn 2022 an Mutares verkaufte. Da die Rüstungskonjunktur viel versprechend ist, scheint das Timing für einen Börsengang von Steyr Motors, der noch in diesem Jahr erfolgen soll, günstig.