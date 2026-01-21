Neue Entwicklungen bei ams-Osram in Premstätten

In Sachen möglicher Veränderungen der Anteilsstruktur des Mikroelektronikkonzerns ams-Osram mit Sitz in Premstätten bei Graz gab es am Mittwoch eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung (AR). Mit Ergebnissen wird laut Medienberichten noch nicht gerechnet. In einem offenen Brief der Belegschaft von Premstätten wurde Kritik an der Entwicklung und an den handelnden Personen geübt. Das Unternehmen will über Verkaufserlöse Schulden abbauen.

Zu Beginn der Vorwoche war bekannt geworden, dass ams-Osram sich zur Reduzierung seiner Schulden von Geschäftsteilen trennen wolle. Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller hatte als Reaktion auf Marktgerüchte in einer Pflichtmitteilung bestätigt, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf einzelner Geschäftsaktivitäten befinde. Die angestrebte Transaktion sei Teil des im April 2025 angekündigten Plans zur beschleunigten Entschuldung, hatte der Konzern mitgeteilt. Ziel seien Verkaufserlöse von weit mehr als 500 Mio. Euro. Der Standort in Premstätten südlich von Graz mit rund 1.300 Beschäftigten solle dabei langfristig gesichert werden. Zum Ausgang der Gespräche könne das Unternehmen keine Zusicherungen geben. Von Medien waren zuletzt der Mitbewerber Infineon bzw. ein Konsortium als Interessent für einen Anteils- oder Teilbereichsverkauf gehandelt worden. Bestätigungen von Unternehmensseite gab es dafür bisher nicht.