Neue Chefin für die Hofreitschule

Die frühere Chefin des Hofburg-Kongresszentrums in Wien, Alexandra Kaszay, wird neue Chefin der Spanischen Hofreitschule. Sie wurde am Dienstag bei einem Medientermin mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, präsentiert. Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat den bisherigen Chef Alfred Hudler im vergangenen September entlassen hatte.

Hudler war erst seit Dezember 2022 im Amt. Die Absetzung ist wegen „gravierender Verfehlungen“ erfolgt, teilte der Aufsichtsrat damals mit. Kolportiert wurden unter anderem Vorwürfe betreffend Spesen- und Dienstreiseabrechnungen. Hudler hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Auch die Staatsanwaltschaft hat zuletzt laut Berichten Ermittlungen dazu eingestellt.

Nach der Absetzung Hudlers wurde Maria Patek, Ex-Sektionsleiterin im Landwirtschaftsressort, zur interimistischen Geschäftsführerin bestellt. Der Chefposten wurde neu ausgeschrieben. Insgesamt haben sich laut Aufsichtsrat 58 Personen für diesen beworben. Die neue Geschäftsführerin Alexandra Kaszay tritt ihr Amt am 1. April an.