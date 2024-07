Billa-Chef Marcel Haraszti: "Preise sind kein Thema mehr"

Billa-Chef Marcel Haraszti erklärt im trend-Interview die steigende Inflation in den Rewe-Supermärkten für beendet und will mit „Billa To Go“ ein neues Shopformat für maximalen Kundenservice ausrollen. Darüber hinaus legt er sich beim neuen EU-Renaturierungsgesetz und mit der Forderung nach einem schnellen Aus für Vollspaltenböden in der Schweinehaltung mit der Landwirtschaft an.