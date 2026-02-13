Magna 2025 mit Gewinneinbruch

Der kanadische Autozulieferer Magna, der auch in Graz mit einem großen Werk vertreten ist und vom Steirer Frank Stronach gegründet wurde, hat 2025 weniger Umsatz und auch weniger Gewinn eingefahren, wie der Konzern am Freitag unter Verweis auf noch ungeprüfte Ergebnisse bekanntgab. Die Verkaufserlöse sanken demnach gegenüber dem Jahr davor um 826 Mio. auf 42 Mrd. Dollar (rund 35,4 Mrd. Euro). Der Nettogewinn bremste sich von 1,1 Mrd. auf 883 Mio. Dollar ein.

Der Gewinn je Aktie (EPS) verringerte sich damit von 3,52 auf 2,94 Dollar. Leicht verbessert hat sich den Angaben zufolge das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), das sich von gut 2,3 Mrd. auf knapp 2,4 Mrd. Dollar erhöhte.