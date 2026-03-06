Ana Botín: Europas mächtigste Bankerin

Als Europas Politspitzen letztes Jahr kurz nach dem Start von Trumps zweiter Amtszeit noch in Schockstarre verharrten, war es Ana Botín, die dem US-Präsidenten Paroli bot. Die Chefin der spanischen Banco Santander ließ Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wissen, dass ihre Bank mehr US-Kunden habe als so manche US-Großbank. Damit hatte sie die Lacher des Publikums auf ihrer Seite.

Dass der Eroberungszug der 65-jährigen Spanierin in den USA aber erst richtig losgehen sollte, das wusste damals noch niemand. Die Banco Santander, mit rund 150 Milliarden Euro Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone (zum Vergleich: die Deutsche Bank ist an der Börse 58 Milliarden Euro wert, die italienische Uni-Credit 114 Milliarden), hat nämlich kürzlich den größten Zukauf der Ära Botín bekannt gegeben. Um mehr als zwölf Milliarden US-Dollar wollen die Spanier die US-Bank Webster Financial übernehmen, was sie unter die Top-Ten-Banken im Privat-und Firmenkundengeschäft in den USA hieven würde. „Wer nicht in den USA vertreten ist, kann für sich nicht in Anspruch nehmen, eine globale Bank zu sein“, kommentiert die Chefin den Deal. Und genau das will die spanische Großbank sein: eine globale Bank. Aber nicht nur das, Ana Botín will die Banco Santander zu einer der profitabelsten Retail-und Geschäftsbanken in den USA überhaupt machen.

Mit diesem Move schwimmt sie gegen den Strom. Denn in den letzten Jahren haben sich einige europäische Großbanken wie die BNP Paribas, die HSBC oder die BBVA aus dem Privatkundengeschäft in den USA zurückgezogen.