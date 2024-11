KTM steht vor Insolvenz

Ausgerechnet am Tag, an dem er als IV-OÖ-Präsident zu einem abendlichen Adventempfang in Linz geladen hatte, musste die wichtigste Firma von IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer Insolvenz für die KTM AG ankündigen. Die KTM AG bereitet einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vor, teilte die Firma des Industriellen am Dienstag mit. Über 3.000 Mitarbeiter:innen sind davon betroffen. Der Antrag soll demnach am Freitag eingebracht werden. „Der Finanzierungsbedarf der KTM AG beläuft sich nach derzeitigem Stand auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag“, teilte die Pierer Mobility weiters mit. Die Pierer Industrie AG ist auch in Restrukturierung.

Das KTM-AG-Management gehe „nicht davon aus, dass es gelingen wird, die notwendige Zwischenfinanzierung zeitgerecht sicherzustellen“. Der Vorstand habe daher am Dienstag den Beschluss für den Antrag auf Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung über das Vermögen der KTM AG und ihrer Töchter KTM Components GmbH sowie KTM F&E GmbH einzureichen. Das Gericht muss davor nach dem Antrag grünes Licht geben. Alle sonstigen Tochtergesellschaften der KTM AG, etwa die Vertriebsgesellschaften, sind laut KTM AG nicht betroffen.