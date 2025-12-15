Warum die Kärntner Hasslacher Gruppe nach Kanada ging

Auf den ersten Blick haben Kanada und Österreich wenig gemein, zumindest was die Dimensionen betrifft. Schließlich hat der nordamerikanische Staat 4,5-mal so viele Einwohner:innen und ist 120-mal größer als Österreich. Doch was Deutschland für Österreich ist, sind in gewisser Weise die USA für Kanada. Ein dominanter Nachbar, von dessen Wirtschaft die eigene abhängt, verbindet.

Spätestens seitdem das Freihandelsabkommen CETA zwischen Kanada und der EU in Kraft ist, wachsen die wirtschaftlichen Verbindungen deutlich an. Die US-Zollpolitik scheint das jetzt noch zu beschleunigen. Immer mehr heimische Unternehmen wagen den Sprung nach Übersee. Eines davon ist die Kärntner Hasslacher Gruppe.

Nachdem die Exporte seiner Holzprodukte in den nordamerikanischen Markt kontinuierlich zunahmen, entschied sich das Team um Eigentümer und CEO Christoph Kulterer 2024 für eine Beteiligung bei dem Massivholzproduzenten Element5 in der Nähe von Toronto. „­Kanada setzt verstärkt auf regionale Ressourcen und nachhaltigen Holzbau – daraus ergeben sich für uns attraktive Chancen“, sagt Kulterer, der den Betrieb von seinem Vater übernommen hat. Von der erratischen Zollpolitik Donald Trumps war damals noch keine Rede. Dass das kleine Pflänzchen so schnell wachsen würde, kam überraschend: Kürzlich wurde die Produktionsstätte in St. Thomas verdoppelt, im Bereich der Massivholzgebäude zählt die Hasslacher Gruppe mit ihren Beteiligungen mittlerweile zu den nordamerikanischen Marktführern.

Zwei Drittel der produzierten Leimbinder gehen von Kanada in die USA – noch sind die Lieferungen zollfrei, dank des Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko (USMCA). Ob Trump auch daran rütteln wird, ist aber noch unklar. Hasslacher agiert aufgrund des schwachen Heimmarktes nach dem Motto: besser Risiko auswärts als Flaute daheim.