Fachkräftemangel - Unternehmen kämpfen um Talente

Zwar ging die Zahl der offenen Stellen 2023 im Vergleich zum Vorjahr in beiden Ländern zurück, es zeigen sich aber deutliche Branchenunterschiede. In Österreich konnten die Bereiche Pflege, Gesundheit und Erziehung sogar einen Stellenzuwachs verzeichnen, in Deutschland waren es die Ingenieur- und technischen Berufe. Am stärksten betroffen vom Stellenrückgang waren dagegen der Handel, Marketing und Medien sowie die Transport- und Logistikbranche.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Während der Handel und die Logistik unter Umsatzrückgängen und höheren Kosten leiden, führen Einsparungen in der Marketing- und Medienbranche dazu, dass mit Neueinstellungen abgewartet wird. Insgesamt sehen laut Studie 36 Prozent der deutschen und zwei Drittel der österreichischen Unternehmen im Fachkräftemangel ein enormes Risiko für die Zukunft des eigenen Betriebs.