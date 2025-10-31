Wie MadX von Wien aus Allergietests revolutioniert

Christian Harwanegg hat fast sein gesamtes Berufsleben einem Thema gewidmet: der Entwicklung von Allergietests. Nach der Promotion in Molekularbiologie startete er beim Wiener Spin-off VBC Genomics, einem Ort, an dem Pioniergeist noch zum Alltag gehörte. Über mehrere Firmenübernahmen landete er schließlich beim Monopolisten für In-vitro-Allergietests. In der österreichischen Niederlassung wurde ihm jedoch schnell klar, dass es dort wenig Raum für echte Innovation gab. „Ich erkannte, dass man in einem großen Unternehmen nie die Möglichkeit haben wird, eine bahnbrechende Idee wirklich umzusetzen“, sagt Harwanegg, den die Aussicht auf Selbstständigkeit schon immer gereizt hatte. 2016 zog er schließlich die Konsequenzen und gründete Macro­Array Diagnostics, kurz MadX.

Die ersten sechs Monate arbeitete er alleine in einem Abstellraum in Wien Simmering an seiner Idee eines neuartigen Allergietests, dann stellte er seinen ersten Mitarbeiter ein. Finanzielle Unterstützung erhielt er in der Anfangszeit über AWS-Förderungen und durch den Einstieg eines Business Angels, der auch heute noch an Bord ist. Parallel dazu suchte Harwanegg nach Investoren, aber das gestaltete sich zur Zeit der Gründung eher schwierig: „Damals waren Internet-Startups der große Trend – im Fokus standen Hyperskalierbarkeit und milliardenschwere Exits. Da passten wir nicht ins Schema. Die Diagnostik hat relativ lange Vorlaufzeiten, bis sie profitabel wird.“