Chinesische Atomic-Mutter wird größter Puma-Aktionär

Man wolle „auf Augenhöhe zusammenarbeiten, ohne Abstriche in puncto Unabhängigkeit zu machen“, sagte Ding. Eine komplette Übernahme sei „derzeit“ nicht geplant. An der Börse schmolzen die Kursgewinne der Puma-Aktie daraufhin weitgehend wieder ab, nachdem die Titel zu Handelsbeginn zeitweise um mehr als 20 Prozent auf 26,21 Euro in die Höhe geschossen waren. Anta bietet den Franzosen 35 Euro je Puma-Aktie und damit einen Aufschlag von 62 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Ein Pflichtangebot wäre erst bei einem Überschreiten der 30-Prozent-Marke fällig. Artemis hat sich für diesen Fall einen Nachschlag ausbedungen. „Wir sind der Ansicht, dass der Puma-Aktienkurs der vergangenen Monate das langfristige Potenzial der Marke nicht vollständig widerspiegelt“, sagte Ding.

Von einem Höchststand von fast 115 Euro war das Papier nach dem Abschied von Puma-Chef Björn Gulden zu Adidas bis auf 15,30 Euro abgestürzt. Der Plan seines Nachfolgers Arne Freundt, der auf eine teure Markenkampagne gesetzt hatte, war gefloppt. Der Umsatz dürfte im vergangenen Jahr um mehr als zehn Prozent auf unter acht Milliarden Euro gesunken sein.

Anta Sports kam 2024 auf umgerechnet 8,2 Milliarden Euro Umsatz, knapp die Hälfte davon mit der eigenen Marke. Amer Sports ist darin noch nicht eingerechnet. Anta führte 2019 ein Konsortium zur Übernahme des aus Finnland stammenden Unternehmens an und brachte Amer 2024 an die New Yorker Börse. Von 2020 bis 2024 habe Amer den Umsatz auf gut fünf Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, vor allem mit dem Ausbau des Online-Geschäfts. Das will Hoeld auch bei Puma forcieren. Ein Viertel des Amer-Umsatzes kommt inzwischen aus China.

Artemis war 2018 zum größten Puma-Aktionär geworden, als der französische Luxusgüterkonzern Kering seine Beteiligung an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet hatte. "In den vergangenen acht Jahren hat Artemis das Wachstum von Puma aktiv unterstützt und bleibt sehr zuversichtlich für dessen künftige Entwicklung", hieß es in einer Stellungnahme der Franzosen. François-Henri Pinault ist auch Chef von Kering. Der Verkauf der Puma-Anteile an Anta muss noch von den Kartellbehörden und den Aktionären von Anta genehmigt werden.