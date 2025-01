Der Handel ist voriges Jahr trotz einer leichten, realen Umsatzsteigerung auf 77,2 Mrd. Euro insgesamt nicht recht vom Fleck gekommen, nachdem es in den zwei Jahren zuvor reale Erlösrückgänge gab. Auch das heurige Wachstumspflänzchen ist noch kein Selbstläufer.

38 Prozent der Firmen im Handel haben voriges Jahr laut Handelsverband mit einem Gewinn abgeschlossen, 41 Prozent hingegen mit einem Minus. Die Zahl der Insolvenzen stieg um 16 Prozent auf 1.146. Die Gewerbeanmeldungen wuchsen um zwei Prozent auf 15.667. Fürs laufende Jahr sind die Firmen etwas optimistischer, 39 Prozent erwarten einen Gewinn, 23 Prozent einen Verlust.

Im Modehandel hatte es im insgesamt schwächeren ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 1,2 Prozent gegeben. Neuere Zahlen liegen laut den HV-Angaben noch nicht vor. Selbiges gelte für den Drogeriehandel, wo es in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Umsatzanstieg von 4,2 Prozent gibt. In der Krise würden viele sich genau hier etwas gönnen, hieß es bei der HV-Presserkonferenz sinngemäß. Im Elektrohandel gab es in den ersten sechs Monaten ein Minus bei den Erlösen von 1,7 Prozent.