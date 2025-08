Und der Appetit ist weiterhin groß: Im Februar wurde die Übernahme der US-Firma LDX Solutions bekannt gegeben. Mit dem Anbieter für Technologien und Dienstleistungen zur Emissionsreduktion stärkt Andritz sein Umwelt-Angebot und seine Position in Nordamerika. Zugekaufter Umsatz: rund 100 Millionen Dollar. Nur zwei Monate später tüten die Grazer den Kauf der italienischen Firma A. Celli Paper ein. Der Maschinenbauer, der auch über einen Standort in Shanghai verfügt, erzielt rund 70 Millionen Euro Umsatz. Im Juni folgen dann gleich zwei Übernahmen: Diamond Power International, ein amerikanischer Spezialist für Kesselreinigungssysteme für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrie und die italienischspanische Salico-Gruppe, die mit Töchtern in Großbritannien, den USA und Indien den Geschäftsbereich Metallverarbeitung aufwertet. „Andritz übernimmt gezielt kleine und mittlere Unternehmen zur Stärkung von Portfolio oder Märkten und legt dabei großen Wert darauf, dies zu vernünftigen Preisen zu tun. Ist ein Target noch nicht reif, wartet man geduldig ab, bis es so weit ist“, sagt Daniel Lion, Analyst bei der Erste Group. Im Falle von A. Celli, dem italienischen Maschinenbauer im Bereich Papier, waren es beachtliche 13 Jahre. So lange dauerte es, bis der Eigentümer bereit für den Verkauf war, weil er in Rente gehen wollte.

Als Urheber der Übernahmestrategie gilt Kernaktionär Wolfgang Leitner. „Der ehemalige CEO und heutige Aufsichtsratschef hat die Übernahmestrategie maßgeblich entwickelt und geschärft. Zwar verlief nicht jede Akquisition reibungslos – ich denke da etwa an die Schuler Group –, insgesamt wurden jedoch zahlreiche attraktive Zukäufe realisiert“, sagt Lion. Die Übernahme des US-Papiermaschinenzulieferers Xerium Technologies 2018, eine der drei größten Akquisitionen in der Andritz-Firmengeschichte neben dem deutschen Automobilzulieferer Schuler Group und der österreichischen VA Tech Hydro, ist für ihn ein Paradebeispiel, wie sich Shareholder Value generieren lässt.