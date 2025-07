Andritz: Neue Aufträge im Bereich Wasserkraft

In Sachen Wasserkraft ist der Grazer Maschinen- und Anlagenbauer Andritz derzeit eine gefragte Adresse – und dies weltweit. Neue Aufträge kommen unter anderem aus Afrika und der Türkei. Besonders spektakulär ist die Lieferung für Mosambik. Hier wurde Andritz mit der Sanierung des Wasserkraftwerks Cahora Bassa beauftragt. Die 1975 in Betrieb genommene Anlage am Sambesi-Fluss liefert den Angaben zufolge mehr als die Hälfte des landesweit benötigten Stroms und exportiert erhebliche Mengen in Nachbarländer. Der Auftragswerkt liegt laut Unternehmen im „mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“.

Bereits einige Wochen zuvor hatte der Anlagenbauer bekannt gegeben, die Ausrüstung für das neue Wasserkraftwerk Incir in der Türkei zu liefern. Der Auftragswert liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Seit der zweiten Jahreshälfte 2024 verzeichnet Andritz einen positiven Trend beim Auftragseingang, der sich auch in diesem Jahr fortsetzt. Von Jänner bis Ende März legte dieser um knapp 20 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro zu. Der Aktienkurs sprang in Folge an und liegt seit Jahresanfang mehr als 25 Prozent im Plus. Der Auftrag aus Mosambik ist im Eingang für das vierte Quartal 2024 enthalten, die Details wurden aber jetzt erst bekannt.

Andritz ist ein sehr heterogener Konzern, der im Laufe der Jahre stark durch Akquisitionen gewachsen ist. Heute trägt der Bereich Wasserkraft trägt rund 18 Prozent zum Umsatz von zuletzt 8,3 Milliarden Euro bei. Papier & Zellstoff ist der größte Bereich. Darüber hinaus ist der Maschinen- und Anlagenbauer in der Metallverarbeitung und bei Energie- und Umwelttechnologien tätig. Von den weltweit 30.000 Mitarbeitern arbeiten rund zwölf Prozent in Österreich.