Cyber-Security: "KI hat den Wettlauf deutlich verschärft"

Stefan Preining :

Da gibt es mehrere Aspekte. Ich muss diese Large-Language-Modelle, die zum Großteil in der Cloud laufen, mit meinen eigenen Daten trainieren. Dabei sind auch schon Terabyte an Daten verloren gegangen, die in die Cloud hochgeladen wurden, um die Modelle zu trainieren. Das ist besonders kritisch, wenn Unternehmen sensible Daten hochladen, um die Modelle zu trainieren, damit sie an ein bestimmtes Unternehmen angepasst werden. Unternehmen müssen sich genau überlegen, wie sie das mit Data-Security, Identity- und Access-Management absichern können.