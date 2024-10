Revolut: Expansion in Österreich

Abgesehen vom rasanten Wachstum und derselben Branche scheinen die Unternehmen aber nur wenige Gemeinsamkeiten zu haben. Tatsächlich konnte das vom gebürtigen Russen Storonsky und seinem Partner Vlad Yatsenko im Jahr 2013 gegründete Fintech den Umsatz in den letzten fünf Jahren auf zuletzt 2,2 Milliarden US-Dollar verzehnfachen und ist bereits das dritte Jahr in Folge profitabel. Damit unterscheidet sich Revolut von Konkurrenten wie dem deutschen N26 oder dem schwedischen Klarna. Nach einer Kapitalrunde letzten Sommer ist es sogar das wertvollste Fintech Europas. Die Briten sind inzwischen in mehr als 160 Ländern der Welt aktiv und haben mehr als 45 Millionen Kunden.

Seit sieben Jahren ist die Digitalbank auch in Österreich präsent, bislang agierte man aber eher unauffällig. Doch seit einigen Monaten ist es vorbei mit der Zurückhaltung und es wird hierzulande vor allem auf Social Media aggressiv für die App geworben ...