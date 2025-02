Euro-Stocks: Europas Börsen schlagen zurück

Die wohl klarste Aussage zum Wettkampf zwischen den Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks kommt vom Barclays-Investment-Chefstrategen Alexander Altmann. Er empfahl in einem Bloomberg-Interview, mit US-Aktien short zu gehen. Bei einer Short-Strategie verkauft man nur geliehene Aktien, weil man davon ausgeht, dass ihr Kurs weiter sinkt und man sie später günstiger zurückkaufen kann. Altmann erwartet also einen Einbruch bei US-Titeln. Europäische Aktien empfahl der Barclays- Chefstratege hingegen zum Kauf. Und auch Starinvestor und trend-Kolumnist Ken Fisher sieht an den europäischen Märkten derzeit die größeren Chancen als in den USA.

Die Zahlen geben den Experten recht. So legten der Euro Stoxx 50, also der Index der 50 wichtigsten Aktien in Europa und der DAX mit den 40 größten deutschen Werten heuer um zwölf Prozent zu. Beim S&P 500 sind es gerade vier Prozent.

Karin Kunrath, CIO bei Raiffeisen Capital Management, zur besseren Performance europäischer Aktien: „In Europa werden die Unternehmensgewinne wieder steigen. Und bewertungsseitig ist Europa derzeit sehr viel günstiger als die USA, was ein gewisses Aufholpotenzial verspricht.“ Die besten Fonds oder ETFs, um in die Euro-Rallye zu investieren, finden Sie in der Tabelle. Was aber sind nun die interessantesten Branchen, die aussichtsreichsten Aktien in Europa, die es direkt zu kaufen lohnt? (...)