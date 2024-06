Hohe KGVs - teure Aktienmärkte?

Gewisse Schwankungen können jederzeit auftreten. Der Fokus liegt oft auf den Aktienkursen, zwangsläufig sind aber die Gewinne der Unternehmen ebenso relevant. In Bullenmarktphasen sorgen Gewinne dafür sorgen, dass der Nenner in der KGV-Gleichung anwächst, in Krisenzeiten sinkt dieser. Das macht die KGVs unübersichtlich, weil sich die zukunftsorientierten Aktienmärkte zuerst bewegen. In Bärenmärkten fallen die Aktienmärkte, da der Markt die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Gewinnrückgangs einpreist. Dieser Abschwung tritt in der Regel erst ein, wenn der Bärenmarkt bereits seit einiger Zeit im Gange ist. Manchmal beginnt er auch erst, wenn sich die Aktien – immer noch zukunftsorientiert – bereits erholt haben.

In jedem Fall aber erholen sich die Aktien in der Regel, bevor die Gewinne stiegen. Daher kommt es zu Beginn eines Bullenmarktes zu dieser seltsamen Kluft, bei der die Aktien steigen, während die Gewinne fallen. Dies führt zu einer Verzerrung der KGVs – der Zähler springt, während der Nenner sinkt. Das bedeutet nicht, dass die Aktien überbewertet wären, es ist reine Mathematik und in gewisser Weise mit der heutigen Situation vergleichbar.

Wichtig ist, dass zukunftsorientierte Faktoren für ein weiteres Gewinnwachstum sprechen, vor allem die steigende Dynamik der Unternehmensinvestitionen. Unternehmen investieren ihre Gewinne wieder in ihr Kerngeschäft und starten neue Projekte, verfügen über robuste Bilanzen und hohe Liquidität.