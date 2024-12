Und wer werden die großen Gewinner an der Wall Street sein? Von Deregulierung und Steuererleichterungen wird der Finanzsektor profitieren, denn die Investitionstätigkeit in der US-Wirtschaft wird zunehmen. Die Aktie von JPMorgan, der Nummer eins unter den Investmentbanken, hat nach Trumps Sieg einen Sprung nach oben gemacht und liegt auf Jahressicht mit über 60 Prozent im Plus. Ähnlich das Bild bei der Nummer zwei, Goldman Sachs. Der Titel kommt sogar auf ein Plus von 80 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Natürlich wird auch die US-Erdölindustrie auf der Gewinnerseite sein. Trumps Motto lautet ja „Drill, Baby, drill.“ Chevron beispielsweise hat nach einem Tief wieder aufgeholt. Und wenn Baumaschinen aus China mit hohen Zöllen belegt werden, hilft das den US-Herstellern John Deere oder Caterpillar. Der Titel von John Deere etwa ist nach der Wahl um mehr als 20 Prozent nach oben gesprungen. Und natürlich werden die Technologieriesen einmal mehr an den Börsen den Ton angeben. Auch wenn Nvidia-Boss Jensen Huang an Trump appelliert hat, keinen Handelskrieg mit China anzuzetteln. EAM-Fondsmanager Lechner erklärt: „Wir haben eine Position in US-Wachstumsaktien aufgebaut, da diese von den Wahlergebnissen profitieren dürften.“ Außerdem sind ihre Gewinnaussichten aufgrund der Dominanz von Technologieunternehmen mit oligopolistischen Strukturen weiterhin solide. Laut Goldman Sachs dürften die sogenannten „Magnificent Seven“ – Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – im nächsten Jahr gemeinsam den Rest der 493 Unternehmen im S&P 500 übertreffen. Mit einer kleinen Einschränkung: Die Outperformance wird nicht mehr so stark sein wie in den vergangenen Jahren.