Mette Frederiksen hat als Ministerpräsidentin und ehemalige Justiz- und Arbeitsministerin langjährige Regierungserfahrung. Als Sozialdemokratin vertritt sie einen ungewöhnlich rechten Kurs. Verteidigungsausgaben stehen für sie derzeit an erster Stelle.

Dänemark hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines Wirtschaftswunderlands erarbeitet. Was sich Österreich vom skandinavischen Weg abschauen kann – und was nicht.