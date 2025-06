„Politik Backstage“: 100 Tage Dreisamkeit oder was?

Als die drei Regierungsmitglieder ihren jeweiligen Dienstlimousinen in der Doktor-Boehringerstraße in Wien-Meidling entstiegen, war noch alles eitel Wonne. Wie fragil das Vertrauen in der arrangierten Koalitionsehe noch ist, wurde jedoch schlagartig sichtbar. Alle drei Koalitionsspitzen hatten neben Mitarbeitern auch je einen Fotografen mit im Tross. Weil es vor allem in Forschungslabors zuweilen eng und heikel ist, wenn sich darin zu viele Menschen drängen, fragten Firmenmanager höflich, aber durchaus ernst gemeint an, ob nicht der eine oder andere Fotograf draußen vor der Tür bleiben könne. Das türkis-rote Ministerduo bot dem pinken Staatssekretär an, einer ihrer Fotografen würde Fotos in jeder gewünschten Pose mitmachen. Sepp Schellhorn huldigte freilich dem Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ und bestand darauf, seinen eigenen Fotografen mitzunehmen.

Medialen Niederschlag fanden annähernd gleich aussehende Schnappschüsse mehrerer Kameras, die etwas kurios ausfielen, wie immer, wenn sich Politiker in Forschungslabors begeben: Hattmannsdorfer, Hanke und Schellhorn in weißen Firmenmänteln mit begrenzt vorteilhaft anmutenden Schutzbrillen.

Mitte der zweiten Juni-Woche wird die erste Dreierkoalition hundert Tage alt. Anekdoten wie jene über den Besuch bei Boehringer Ingelheim machen zwar nach wie vor die Runde. Wohlmeinende im Regierungsviertel sagen: Diese Anekdoten belegen, dass eine Dreierkoalition eben für alle Neuland, ja schlicht ein Experiment mit offenem Ausgang war und ist. Gemessen daran, sei es in den zurückliegenden drei Monaten im Regierungsalltag erstaunlich ruhig und halbwegs rund gelaufen.

Skeptiker auch in den eigenen Reihen meinen: Die öffentliche Ruhe, die wahrnehmbar ist, sei nur eine Ruhe vor dem Sturm (...)