Wie zwei Quereinsteiger Brot, Business und Grätzl neu denken

Im Mittelpunkt steht Natursauerteig, aber nicht als Lifestyle-Label, sondern als klare Haltung: wenige, sauber geführte Produkte wie Weizen-, Dinkel- und Roggenbrote, dazu Gebäck und Süßes, immer wieder ergänzt um Specials wie Brioche oder Kipferl. Gebacken wird ausschließlich mit Bio-Mehlen aus der Region, die Teige werden langsam, oft über Nacht, geführt und auf Stein gebacken, eher Slow Food als industrielle Routine.

Der THO-Zugang zur Teigführung passt in einen Satz, den in Wien jede:r versteht: „Nur net hudeln.“ Und diese Zeit ist nicht nur Romantik, sie hat Wirkung. Bei längerer Fermentation verändert sich die Teigstruktur, Aromen werden komplexer und viele empfinden klassisches Sauerteigbrot als bekömmlicher. Genau darum geht es bei THO nicht um „mehr“, sondern um „besser“: um Geschmack, Frische und die Konsequenz, die das braucht. Weil Handwerk hier nicht „Tradition zum Anschauen“, sondern ein laufender Prozess ist, wird ständig weitergedacht. „Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht irgendeinen Produkttest in den Ofen schieben“, sagt Paul Thomann.