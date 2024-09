Die große Show der Start-up Szene

Die Etzi-Firmengruppe selbst investierte jedenfalls gerade rund 40 Millionen Euro in den Ausbau ihres neuen Produktionsstandorts in Ried im Traunkreis (OÖ). Und sie geht in der Automatisierung der Bauprozesse weiter. Eine neue Fertigungsstraße soll auch in der Vorfertigung der Komponenten für Fertigteilhäuser weitere Vorteile bringen: Die für die gesamte Haustechnik notwendigen Installationskanäle werden dabei bereits vom Werk her nach Plan eingefräst. Und natürlich können, wenn das die Kunden wünschen, auch gleich die ganzen Installationskomponenten eingebaut werden. Die Automatisierung verkürzt nicht nur die Bauzeit, sondern senkt auch die Kosten. „Und das können wir an unsere Kunden natürlich weitergeben“, meint Etzenberger. Die Juniorchefin erzählt auch, dass sie sich im Unternehmen schon mit den nächsten Schritten auseinandersetzt. Die robotergesteuerte Bautechnik soll künftig nicht nur für den Einfamilienhausbau, sondern auch für den mehrgeschoßigen Wohnbau und Gewerbebau eingesetzt werden. Und das könnte für Investoren interessant sein.