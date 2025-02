Daten als Treibstoff der Zukunft: Business Intelligence im Einkauf und Supply Chain Management

Boris Blazej :

Der Schlüssel liegt in einer strukturierten Einführung. Unseren Ansatz hier könnte man nennen: „BI first“. Das bedeutet, dass nicht zuerst und unbedingt viel Aufwand in die technologischen Grundlagen gesteckt werden muss, beispielsweise Harmonisierung von Datenquellen, Anpassung an Arbeitssystemen und ähnliches. Im Gegenteil, wenn man mit kleinen Elementen von BI beginnt man sich so bei der gezielten Optimierung oder Weiterentwicklung der System- und Datenlandschaft bereits unterstützen lassen. Das wird vielleicht bedeuten, dass man zunächst falsche oder unvollständige Ergebnisse in seinen Berichten und Dashboards sieht, schärft aber gleichzeitig den Blick darauf, was und wo unbedingt strukturell nachgebessert werden muss ohne alles grundlegend zu überarbeiten und so die Nutzung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Parallel dazu sollte in Schulungen investiert werden, um das Verständnis für BI-Tools zu erhöhen und die Akzeptanz zu fördern