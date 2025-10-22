Sicher versorgt mit Wärme aus Wien

Von einem Ende der Stadt zum anderen können Groß und Klein beobachten, wo die Fernwärme herkommt und wie sie ausgebaut wird: etwa bei der Müllverbrennungsanlage Spittelau, dem Kraftwerk in Simmering oder in der Seestadt Aspern, wo gerade Wiens erste Tiefengeothermie-­Anlage entsteht. Sie soll nach Fertigstellung ein natürliches Heißwasservorkommen drei Kilometer unter der Erde nutzen und rund 20.000 Haushalte emissionsfrei mit Wärme versorgen – ein Meilenstein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt.

Wärme zum Wohlfühlen

Ein unterirdisches Leitungsnetz sorgt dafür, dass die Wärme dorthin kommt, wo sie gebraucht wird – direkt in die Wohnungen der Wiener und Wienerinnen. Von Hernals bis Favoriten, von jungen Familien bis zur älteren Generation: Fernwärme bedeutet Wärme zum Wohlfühlen und hohe Lebensqualität, auch für unsere Kinder.

Denn bis 2040 will Wien Energie in der Fernwärme zur Gänze auf Erdgas verzichten. Außerdem soll der Anteil am Wärmebedarf der Stadt bis dahin von 40 Prozent auf 56 Prozent steigen. Damit das gelingt, investiert Wien Energie massiv in erneuerbare Wärme, die in Wien und für Wien gewonnen wird.