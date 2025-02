Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor: Wie der Einkauf die Transformation vorantreibt

Reinhard Hubmann :

Die Dringlichkeit des Themas Nachhaltigkeit ist laut Wissenschaft eigentlich mit sehr vielen Fakten belegt und es ist sehr viel dazu bekannt. Dennoch wird sie in der Gesellschaft sehr unterschiedlich wahrgenommen und durch Medien, Politik und Lobby stark polarisiert. Durch Corona und die Vielzahl an Problemen auf dieser Welt, haben sich einfach zu viele andere Themen wieder in der Priorität vorgedrängt. Diese aktuelle Polarisierung ist für mich eine unangenehme Entwicklung, weil damit die Dringlichkeit nicht unterstützt, sondern eher blockiert und verschoben wird.

Leider wird zusätzlich diese tatsächliche Dringlichkeit von Umsetzungsmaßnahmen durch übermotivierte Regularien von der EU heruntergebremst. So sehr ich den Inhalt der Regularien schätze – und ich habe mir diese wirklich sehr genau durchgelesen – brauchen Unternehmen zwischenzeitlich sehr viele Kapazitäten für Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die nur am Papier sind und in Bürokratiemonster stecken. Ich sage es nicht gerne, aber die Regularien werden für die gesamte Industrie in Europa immer mehr zur Belastung als zur Chance. Ich möchte die Regularien auch nicht klein- oder wegreden, weil wir die Umsetzung dringend brauchen und die Regularien vor allem in Richtung Transparenzschaffung einen Mehrwert liefern, aber wir brauchen Augenmaß und Zeit dafür.

Wir haben im Endeffekt anzupacken. Wir müssen schnell etwas tun. Wir müssen schnell in Maßnahmen hineinkommen. Aber wir müssen vieles ein bisschen realistischer und mit Augenmaß betrachten und eine idealistische Brille abnehmen. Denn es geht trotzdem auch um die Gesellschaft und diese muss den Wandel mitnehmen, mittragen, sich mitentwickeln und anpassen.

Es gibt eine ganze Menge an Anpassungsnotwendigkeiten, die bei einer großen Gesellschaft und vor allem bei einer globalen Gesellschaft nicht so schnell gehen, wie wir das gerne hätten.