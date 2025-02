Lieferketten im Wandel: Warum strategisches Supply Chain Management über Erfolg und Krise entscheidet

Beatrix Praeceptor :

Ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit elf Jahren bei Mondi gearbeitet und bin von Natur aus jemand, der gern gestaltet und Themen vorantreibt. Dieser Mehrwert ist bei Mondi für mich immer weiter in den Hintergrund gerückt. Nach einer gewissen Zeit ist es schwer, außerhalb seiner Box zu denken und der Energieaufwand, neue Themen und Veränderung voranzutreiben, wird immer größer. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht so notwendig, denn es läuft ja alles gut. In diesem Spannungsfeld hat sich für mich die Frage gestellt: Will ich diesen schönen, ruhigen Fluss noch die letzten zehn Jahre meiner Karriere haben? Auf der anderen Seite habe ich noch viel Energie und möchte weiterlernen. Ich wollte auch immer in die erste Reihe. Mein Traum war stets, Dinge so zu gestalten, wie ich sie mir vorstelle, und nicht nur aus der zweiten Reihe zu sagen, was die anderen falsch machen. Ich bin lieber Teil der Lösung, als Probleme zu beklagen. Mitten in diesen Überlegungen kam das Angebot von Greiner. Wo die Zukunft unglaublich spannend und herausfordernd ist, da es darum geht, in den nächsten Jahren das Produktportfolio noch nachhaltiger auszurichten.