"Risiko managen heißt den Standort Österreich sichern"

Georg Winter :

Wir denken an ein Captive-Modell, wie es in Frankreich, Irland oder Luxemburg beispielsweise rechtlich bereits möglich ist. Die Idee dahinter ist, dass Unternehmen selbst eigene Versicherungsgesellschaften, Captives, gründen, in denen nur sie versichert sind. Und damit unternehmenseigene Risiken absichern.