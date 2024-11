Hyundai Motorsport feiert FIA WRC-Titel 2024

In Portugal folgte der zweite Podiumsplatz in Folge, als in der FIA WRC eine Serie von sieben aufeinanderfolgenden Schotterrennen begann. Mit einem weiteren dritten Platz gewannen die Belgier im Kampf um die Meisterschaft an Fahrt und bauten ihren Vorsprung auf 24 Punkte aus. Das Ausscheiden am zweiten Platz bei der Rally Italia Sardegna hätte sich als teuer erweisen können, aber Neuville und Wydaeghe kämpften hart, um den Supersonntag zu dominieren und konnten dadurch den ersten Platz halten, gefolgt von den Teamkollegen Ott Tänak und Martin Järveoja.

Nach drei schnellen Schotterrennen in Polen, Lettland und Finnland hatten Neuville und Wydaeghe einen Vorsprung von 27 Punkten auf Sebastién Ogier und Vincent Landais, die sich vor Tänak und Järveoja geschoben hatten. Durch einen unglaublichen Podiumssieg der Belgier in Griechenland konnten sie diesen Vorsprung noch weiter ausbauen und Tänak und Järveoja den zweiten Platz in der Gesamtwertung abnehmen. Neuville und Wydaeghe überstanden eine intensive Rallye Chile und brachten den vierten Platz und weitere wertvolle Punkte nach Hause. Bei der Heimveranstaltung des Teams, der Zentral-Europa-Rallye, belegten die Belgier den dritten Platz in der Gesamtwertung und kamen vor ihren estnischen Teamkollegen mit einem Vorsprung von 25 Punkten nach Japan.

Die letzte Veranstaltung des Jahres verlief für die Mannschaft keineswegs reibungslos. Während der Freitag mit einem Etappensieg ideal begann, hatten Neuville und Wydaeghe dann ein technisches Problem, das sie am Freitag aus den Punkterängen warf. Ein unglaubliches Comeback am Samstag brachte sie wieder auf den siebten Platz, und am Sonntag brauchten sie nur noch zwei Punkte, um Tänak und Järveoja auf Abstand zu halten. Die Wendung kam mit einem Unfall der Esten auf der ersten Etappe am Morgen. Aufgrund dessen wurden damit Neuville und Wydaeghe als Meister bestätigt.

Für Neuville ist sein erster FIA WRC-Fahrertitel die Krönung seiner 11 Jahre bei Hyundai Motorsport. Der Belgier war maßgeblich an den Erfolgen des Teams in der FIA WRC beteiligt, vom allerersten Podium bei der Rallye Mexiko und dem Debütsieg bei der Rallye Deutschland im Jahr 2014 bis hin zu den beiden Herstellertiteln in den Jahren 2019 und 2020. Gemeinsam haben Hyundai Motorsport und Neuville eine solide Arbeitsbeziehung aufgebaut - eine der längsten in der FIA WRC -, in deren Verlauf er viermal Vizemeister wurde, 21 Siege, 62 Podiumsplätze und 380 Etappensiege errang.