Erster Ausblick auf den IONIQ 9

Ab sofort wird Hyundai auf seinen sozialen Kanälen Teaser-Inhalte veröffentlichen, die auf die Weltpremiere des IONIQ 9 im November vorbereiten. Nähere Informationen zur Weltpremiere werden in Kürze bekannt gegeben. Der IONIQ 9 ist ein weiterer Schritt in die Zukunft der Elektroautos und er interpretiert die Geräumigkeit und den Komfort eines Elektrofahrzeugs neu.

Die Markteinführung des IONIQ 9 folgt auf die Produktion des 100-millionsten Fahrzeugs in diesem Jahr. Das 100-millionste und erste produzierte Fahrzeug war ein Elektroauto und symbolisiert den Übergang von Hyundai in die neue Ära der Elektrifizierung. Das Unternehmen hält an seinem Engagement für die Elektrifizierung fest und strebt bis 2030 den Verkauf von 2 Millionen Elektrofahrzeugen an.