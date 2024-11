Präsentation „X-ble Shoulder“ von Hyundai Motor und Kia´s Robotics LA:

Hyundai Motor und Kia's Robotics LAB kündigten außerdem einen Plan zur Kommerzialisierung von „X-ble Shoulder“ an. Die Zunahme von Folgeerscheinungen bei Schwerarbeiten und Unfällen treibt die Nachfrage nach tragbaren Robotern in der Medizin- und Gesundheitsbranche an, gefolgt von einem Anstieg der Nachfrage in der Fertigungsindustrie.

Es gibt noch keinen Marktführer auf dem Markt für tragbare Roboter, und das Robotics LAB von Hyundai Motor und Kia sucht nach Möglichkeiten, den Markt entsprechend zu bearbeiten. Der erste Schritt besteht darin, den Roboter in den Produktions- und Wartungsabteilungen von Hyundai Motor und Kia einzusetzen. Ab Mitte der 2020er Jahre soll dann der Verkauf nicht nur an die 27 Tochtergesellschaften der Hyundai Motor Group, sondern auch an externe Unternehmen ausgeweitet werden. Im Jahr 2026 will man auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem Inlandsmarkt in Überseemärkte wie Europa und Nordamerika vordringen und den Vertrieb auf andere Branchen wie das Baugewerbe, den Schiffbau, die Luftfahrt, die Landwirtschaft und die Automobilbranche ausweiten.

Unternehmen, die am Erwerb der „X-ble Shoulder“ interessiert sind, können sich über die offizielle Website des Robotics LAB dahingehend erkundigen. Die Technologie, die in zurzeit in begrenzter Stückzahl verfügbar ist, ist ausschließlich für Firmenkunden bestimmt. Das Robotics LAB bietet eine integrierte „X-ble Shoulder“-Beratung, die Unternehmen dabei unterstützt, datengestützte Entscheidungen über die Einführung des tragbaren Roboters in ihren Betrieb zu treffen.

Der Beratungsprozess umfasst eine Prozessanalyse, bei der Daten zur Muskel- und Gelenkbelastung während der Arbeit analysiert werden, sowie eine Bewertung der Prozesseignung, bei der anhand spezifischer Indikatoren die Eignung des „X-ble Shoulder“ beurteilt wird. Die Produktion und Auslieferung der „X-ble Shoulder“ wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 beginnen.

Eigene Technologien, die vom Robotics LAB von Hyundai Motor und Kia entwickelt wurden, sorgen bereits für mehr Komfort und Produktivität in der realen Welt. Seit Juni werden im Factorial Seongsu-Gebäude in Seoul die Technologien des Labors eingesetzt, z. B. Lieferroboter, automatische Laderoboter für Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Gesichtserkennungssysteme, um unnötige menschliche Tätigkeiten zu minimieren und eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Menschen auf ihre Arbeit konzentrieren können. Für die Zukunft plant das Labor, seine Produktpalette zu erweitern und eine Robotik-Gesamtlösung zu entwickeln, mit dem Ziel, eine Gesellschaft zu fördern, in der Menschen und Roboter harmonisch zusammenarbeiten.