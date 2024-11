SANTA FE - Sieg in der Kategorie Premium

Es werden seit 41 Jahren durch eine Experten- und Prominentenjury sowie Leserinnen und Lesern des Klubjournals die beliebtesten Fahrzeuge Österreichs gekürt. Ermittelt werden die Siegerfahrzeuge durch die Punktevergabe der 100-köpfigen Jury in drei Kategorien (Start: Fahrzeuge bis 25.000 Euro; Medium: über 25.000 Euro bis 50.000 Euro und Premium: über 50.000 Euro Einstiegspreis). Zur Wahl standen 42 Neuerscheinungen, die zwischen 1. November 2023 und 31. Oktober 2024 Markteinführung in Österreich hatten. Nicht startberechtigt waren Karosserie-, Motor- und Modellvarianten bereits erschienener Basismodelle. Die Wertungsmappen wurden an das Notariat Bernegger gesendet, wo auch die Auszählung vorgenommen wurde.