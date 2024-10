INITIUM - Ausblick auf eine neue Designsprache

Neben der Vorstellung des INITIUM hielt Hyundai im Zuge dessen einen Hydrogen Heritage Talk ab, in dem die 27-jährige Geschichte der FCEV-Entwicklung vorgestellt wurde. Die Podiumsdiskussion zwischen Führungskr.ften ermöglichte es den Besuchern, das Engagement von Hyundai bei der Entwicklung von FCEVs zu verfolgen und sich damit auseinanderzusetzen.

Mit dem neuen Jahrtausend startete Hyundai das ehrgeizige Mercury-Projekt, das darauf beruhte, eine Brücke zu den Branchenleadern zu schlagen, so wie das Polaris-Projekt, das sich auf die unabhängige Entwicklung der zentralen Brennstoffzellen-Stack-Technologie konzentriert.

Im Jahr 2005 gründete Hyundai sein Mabuk Environmental Technology R&D Center, um die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen aufzunehmen. Damals ermutigte der Ehrenvorsitzende der Hyundai Motor Group, Mong-Koo Chung, die Entwickler, ihre Grenzen auszuloten und technische Herausforderungen mit Mut und Zuversicht anzugehen.

„Man kann nie etwas Großartiges schaffen, wenn man es nur einmal versucht. Machen Sie sich keine Sorgen über das Budget, lassen Sie junge Ingenieure jede Art von Auto bauen und lassen Sie es zu, deren Träume in die Tat umzusetzen. Es gibt in diesem Fall keine Veranlassung die Kostenstruktur zu streng zu bewerten, indem man das gleiche Auto 100-mal entwickelt. Es ist in Ordnung, wenn alle 100 Modelle völlig unterschiedlich sind“. Mong-Koo Chung, Ehrenvorsitzender der Hyundai Motor Group Hyundai ist mit seiner Wasserstoffentwicklung der erste Automobilhersteller der Welt gewesen, der Wasserstoff-FCEVs in Serie produziert hat und 2018 das erstes eigenständige Wasserstoff-Brennstoffzellenmodell vorstellte.

Beim INITIUM Konzept handelt es sich um eine Fahrzeugstudie, die nicht für den Verkauf vorgesehen ist.