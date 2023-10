Damit Batterien ihr volles Potenzial entfalten können, ist Zirkularität ein wichtiger Faktor: Um so nachhaltig wie möglich zu werden, arbeitet Polestar daran, den Kreislauf zu schließen und die Fertigung zirkulärer zu machen. Die in den Polestar-Fahrzeugen eingesetzten Batterien sollen nicht entsorgt, sondern einem zweiten Leben zugeführt werden. Dies erfordert jedoch einen ganzheitlichen Ansatz. Ziel ist es daher, Autos und Batterien so zu entwickeln, dass sie leicht zu reparieren, auseinanderzubauen, aufzuarbeiten und zu recyceln sind.