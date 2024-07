Stille Tage im Chianti

1. DER VASARI-KORRIDOR. Die Uffizien sind sowieso immer wieder Pflicht. Man kann da nicht genug bekommen. Es gibt aber auch etwas Neues zu sehen: den sogenannten Vasari-Korridor, der die Uffizien mit dem Palazzo Pitti verbindet und nun wieder zugänglich ist.

2. PALAZZO STROZZI. Der ehemalige Stammsitz der Familie Strozzi ist heute ein Museum, das stets großartige Ausstellungen präsentiert.

3. DREI RESTAURANTS. „Trattoria Sostanza“ in der Via del Porcellana, „Vini e Vecchi Sapori“ in der Via dei Magazzini und „Il Santo Bevitore“ in der Via Santo Spirito.

4. SANT’AMBROGIO. Bis vor einiger Zeit galt Santo Spirito als das Viertel, in dem sich die junge Szene von Florenz am Abend traf. Jetzt trifft man dort vor allem Touristen, den sozialen Medien sei Dank. Die Florentiner Szene ist weitergezogen auf die andere Seite des Arno, in das Stadtviertel Sant’Ambrogio. Hier kann man unterhaltsame Abende verbringen.

5. EINE BAR. „Rasputin“ versteht sich als „Secret Cocktail Bar“. „Somewhere in Santo Spirito“ steht bloß auf der Website, keine Adresse. Der trend-Traveller kennt sie dennoch: Borgo Tegolaio, 21R.