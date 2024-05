Die Sterne-Klassifizierung ermöglicht eine Vergleichbarkeit von Hotels über Ländergrenzen hinweg und den Hotels eine klare Positionierung und bessere Vermarktung der ihrer Angebote.

Der neue Klassifizierungskatalog ist ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, Effizienz und Gästezufriedenheit. Auch wurde das System vereinfacht: Einige Kriterien, die an Bedeutung verloren haben, wurden gestrichen, andere wurden konsolidiert, sodass am Ende von 247 auf 239 Kriterien reduziert wurde.

Auch neue Kriterien sind hinzugekommen: Die durch die fortschreitende Digitalisierung möglichen vollautomatische Check-in- und Check-out-Services werden insbesondere in der 1 und 2-Sterne Kategorie zugelassen. Generell wurden die Öffnungszeiten von Rezeption und Zimmerservice etwas verkürzt und der Einsatz von Selbstbedienungskiosken hat sich durchgesetzt und ist nun als Alternative zu Minibar, Maxibar und Zimmerservice in den neuen 4-Sterne-Kriterien enthalten.

Zu den nachhaltigkeitsrelevanten Änderungen gehören etwa, dass Artikel wie Näh- und Schuhputzzeug nicht mehr zwingend in den Zimmern vorhanden sein müssen, ein zusätzlicher Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes erfolgt und künftig in allen Kategorien Informationen zur Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr auf der Hotelwebsite angegeben werden müssen. Die Hotels können auch zusätzliche Punkte sammeln, wenn sie ihren CO2-Fußabdruck nach internationalen Standards messen.