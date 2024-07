Mailand Modern

Wer nicht gerade das ist, was man früher einmal ein „Fashion Victim“ genannt hat, oder wer Städtereisen nicht in erster Linie zum Shopping nutzt, wird Mailand vermutlich nicht ganz oben auf seiner Liste mit italienischen Städten haben, die er gerne und immer wieder besucht. Mailand ist nicht die Stadt der antiken Tempel, der Renaissancepaläste und der barocken Kirchen. Mailand ist anders. Mailand ist vor allem eine Stadt des 20. Jahrhunderts. Eine Stadt der Moderne. Doch genau das ist es, was dem trend-Traveller so gut an Mailand gefällt. Für ihn ist Mailand – neben oder nach Turin – Italiens coolste und inspirierendste Stadt.

Selbstverständlich hat Mailand auch seine Sehenswürdigkeiten aus vormodernen Zeiten. Den berühmten Dom, der eine ewige Baustelle zu sein scheint, die Pinacoteca di Brera mit ihren Meisterwerken der italienischen und europäischen Kunstgeschichte, Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ in der Basilica di Santa Maria delle Grazie und so einiges mehr.

Mailand aber ist vor allem die Stadt, deren Architekten, Designer und Modeschöpfer den Look des 20. Jahrhunderts geprägt haben, nicht nur in Mailand, sondern in aller Welt.