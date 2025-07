US-Zölle treffen besonders Pharma-Branche

Die neuen Zölle zwischen der Europäischen Union und den USA werden laut einer Studie das Wirtschaftswachstum Österreichs „moderat“ drücken. Das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde durch die Zollerhöhung um 0,2 Prozent sinken, prognostizierte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer Aussendung am Donnerstag. Irland werde es aufgrund der hohen Pharmazieexporte in die USA mit einem Minus von 1,2 Prozent besonders hart treffen, lautete die Analyse.

Auch Dänemark (-0,4 Prozent) und Belgien (-0,3) wären aus demselben Grund „überdurchschnittlich“ betroffen, heißt es in der Aussendung. Für die gesamte EU zeigt sich mit Minus 0,2 Prozent laut OeNB ein gleich starker Rückgang wie für Österreich.

In Österreich bekommen einzelne Sektoren die neuen Zollregelungen besonders deutlich zu spüren: Am stärksten sinkt die Wirtschaftsleistung den Berechnungen zufolge in den Branchen Herstellung von pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen (-2,1 Prozent), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-1,4 Prozent) sowie Metallerzeugung und -bearbeitung (-0,8 Prozent).