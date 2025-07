EU-Einigung auf mögliche Milliarden-Gegenzölle steht

© APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die EU hat sich auf eine milliardenschwere Liste mit möglichen Gegenzöllen von bis zu 30 Prozent im Handelsstreit mit den USA verständigt. Wenn die Verhandlungen scheitern, könnten damit zügig Gegenmaßnahmen auf US-Exporte in die EU im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro verhängt werden, heißt es aus EU-Kreisen. Demnach sollen die Gegenzölle am 7. August in Kraft treten, sollte es bis dahin keine Verhandlungslösung geben.

von APA