Verkehrsminister Hanke: „Was ich vermisse, ist ein optimistischer Zugang nach vorne“

Peter Hanke :

Mit großer Emotion erlaube ich mir festzuhalten: Das Defizit beim Rechnungsabschluss für 2024 – er wird in den nächsten Wochen verabschiedet – liegt 500 Millionen unter dem Voranschlag. Im Sinne der Transparenz habe ich aber bereits im Jänner darauf hingewiesen, dass für das Budget 2025 mit einem höheren Abgang zu rechnen ist – auch weil dieses Budget schon vor eineinhalb Jahren beschlossen wurde. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass es sich um ein Worst-Case-Szenario handelt. Die tatsächliche Summe wird darunterliegen. Die Budgetsituation in Wien ist angespannt, wie auch im Bund und in den anderen Bundesländern. Was die Ausgaben für die Mindestsicherung in Höhe von einer Milliarde Euro betrifft, bin ich ganz der Meinung von Bürgermeister Michael Ludwig: Wir brauchen endlich eine einheitliche Regelung für Österreich, damit Wien nicht einseitig in die Ziehung gebracht wird. Man darf nie vergessen, dass der urbane Raum attraktiver für Zuzug ist, weil es hier mehr Chancen gibt.