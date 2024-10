Im Vorjahr schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits um 1 Prozent. „Österreich verharrt im Wachstumsloch. Jetzt wäre es Zeit für Strukturreformen", sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Freitag bei der Präsentation der Konjunkturprognose in Wien. Man erwarte „die längste, aber nicht die tiefste Rezession seit 1946". IHS-Direktor Holger Bonin verwies darauf, dass „Österreich die rote Konjunkturlaterne in den letzten sechs Quartalen" in der Eurozone innehabe. „Das gibt uns Anlass zur Sorge", sagte Bonin. Die Wachstumsschwäche in Österreich im Vergleich zur Eurozone sei „eine Herausforderung für die nächste Bundesregierung".

Die Exportwirtschaft leidet laut den Wirtschaftsforschern an der schwachen Industriekonjunktur im Euroraum und an dem Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der vergleichsweise hohen Lohn- und Energiekosten. Die Warenexporte sollen heuer um 3,5 Prozent bzw. 4,8 Prozent einbrechen und dann im kommenden Jahr wieder um 2,3 Prozent bzw. 2,0 Prozent steigen.

Wifo und IHS hatten aufgrund gestiegener Realeinkommen noch im Juni mit einem Anspringen des privaten Konsums heuer gerechnet und einen deutlichen Konjunkturimpuls erwartet. Die realen privaten Konsumausgaben sollen sich heuer aber nur mehr um 0,1 Prozent bzw. 0,4 Prozent erhöhen und im kommenden Jahr dann um 1,2 Prozent bzw. 1,3 Prozent steigen.

Beide Wirtschaftsforscher empfehlen der kommenden Regierung angesichts des stark steigenden Budgetdefizits umfassende Strukturreformen. „Es ist nicht Zeit für ein massives Sparpaket", sagte Wifo-Chef Felbermayr im Hinblick auf das erhoffte Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Es brauche „einen Kassasturz" und man müsse alle staatlichen Ausgaben durchforsten, die keinen relevanten Wachstumsbeitrag liefern. Felbermayr und Bonin empfehlen unter anderem eine Abschaffung des Klimabonus, eine Aussetzung hatte schon vor der Wahl Fiskalratschef Christoph Badelt gefordert.