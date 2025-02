Mit dem Segen der FPÖ: „Sozialtarif“ für Strom und Gas

Rechtlich heikler ist das Verlangen der FPÖ, zusätzliche Einnahmen durch Sonderdividenden öffentlicher Unternehmen zu lukrieren – was hauptsächlich wiederum Energiekonzerne wie Verbund, Landesversorger oder die OMV träfe. Wird so etwas quasi verordnet, ist eine negative Reaktion des Kapitalmarkts und eine Minderung der Unternehmenswerte unausweichlich. Vielen in der FPÖ, die mit Börsen und internationalen Kapitalströmen sowieso nichts am Hut haben, wäre das ziemlich egal. Arnold Schiefer zählt nicht dazu. „Im Gegensatz zur SPÖ haben wir keine Kapitalismus-Phobie“, meint er und fügt kryptisch dazu: „Am liebsten ist uns, die Unternehmen leisten von sich aus einen Beitrag und schlagen eine angemessene Dividende vor.“

Die Sonderdividende für 2023 beschloss etwa der Verbund-Vorstand im Vorjahr tatsächlich selbst. Der Gewinn 2024 ist allerdings um rund ein Drittel niedriger ausgefallen.